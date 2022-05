Caterina Balivo | la confessione a cuore aperto “ho tre taglie in più ma…”

Leggi su formatonews

(Di domenica 29 maggio 2022) La nota conduttriceha deciso di rivelare alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. Leggiamo insieme le sue parole.esordì nel panorama televisivo italiano nel 1999, grazie alla sua partecipazione a Miss Italia. Il programma nato per esaltare la bellezza della donna italiana le permise di affermarsi progressivamente nelle varie trasmissioni televisive, fino a diventare una conduttrice in piena regola. Da Scommettiamo che per poi passare a Uno mattina, fino ad arrivare al timone di Detto fatto. Tra gli ultimi progetti che l’hanno vista protagonista c’è sicuramente Il cantante mascherato, in quanto Milly Carlucci la scelse come giudice del programma.(Instagram)Sono passati più di vent’anni dalla sua partecipazione a ...