Salvini vorrebbe volare a Mosca, ma anche a Kiev (Di sabato 28 maggio 2022) “Sono in Italia. Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando. E si va se serve, certezze non ce ne sono”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito di un suo viaggio in Russia, il 2 giugno. Salvini: “Sono in Italia. Se serve andrò, ci stiamo lavorando” “La richiesta di aprire i porti viene da più parti: bisogna insistere. Ci sono buone relazioni, rappresentiamo milioni di italiani” ha detto il leader della Lega a Sabato Anch’io su Rai Radio Uno. “Per alcuni sarei già partito ieri. Non è un viaggio di piacere: si va se serve. Non vado a nome del governo, do il mio mattoncino”. “Il mio è un rafforzare l’opera del governo – ha proseguito Salvini -, non è un sostituirmi a nessuno. Il 2 giugno a Mosca? Non dipende da me. Sono piccolissimo e faccio quello che posso, mattoncino su mattoncino. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 maggio 2022) “Sono in Italia. Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando. E si va se serve, certezze non ce ne sono”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo, a proposito di un suo viaggio in Russia, il 2 giugno.: “Sono in Italia. Se serve andrò, ci stiamo lavorando” “La richiesta di aprire i porti viene da più parti: bisogna insistere. Ci sono buone relazioni, rappresentiamo milioni di italiani” ha detto il leader della Lega a Sabato Anch’io su Rai Radio Uno. “Per alcuni sarei già partito ieri. Non è un viaggio di piacere: si va se serve. Non vado a nome del governo, do il mio mattoncino”. “Il mio è un rafforzare l’opera del governo – ha proseguito-, non è un sostituirmi a nessuno. Il 2 giugno a? Non dipende da me. Sono piccolissimo e faccio quello che posso, mattoncino su mattoncino. ...

Advertising

francescospanu7 : @GianricoCarof A salvini che vorrebbe andare a MOSCA - GiannettiMarco : RT @fanpage: Matteo Salvini è pronto a partire per Mosca per parlare con Vladimir #Putin: il leader del Carroccio vorrebbe provare a far ri… - andrea_manuzzi : RT @oldpaolo: @fefewoelk @matteorenzi Mentre #Conte si paga le sue spese, #Renzi e #Salvini li abbiamo sul groppone e bene sappiamo quale é… - emanuelino10 : RT @l_angiolini: la #destra vorrebbe indennizzare i #balneari con il 100% del valore degli investimenti senza tener conto degli ammortament… - VZaitzev : @GianpaoL0 Salvini Renzi Meloni Letta Di Maio. Ci vorrebbe un bel reset totale -