(Di sabato 28 maggio 2022) A pochi giorni dall'inizio di Cannes 75, era già emerso un tema forte in Coupez! di Michel Hazanavicius e When You Finish Saving The World, battesimo di(indimenticabile Mark Zuckerberg di The Social Network) come, la questione del fare figli e della difficoltà di comunicazione tra due generazioni viene posta in modo evidente. Nel, Romain Duris, trasformato in un mediocrela cui fiamma per il cinema si è affievolita, vede la figlia (Simone Hazanavicius) seguire la sua direzione senza però incoraggiarla pienamente; nel secondo, una madre (Julianne Moore) e suo figlio (Finn Wolfhard) sono due persone inconciliabili il cui unico punto in comune sembra essere il narcisismo che li alimenta. Presentato comed'apertura della Settimana della Critica ...

hydrochariss : @sempremale lol twilight poi sempre rimanendo con kristen stewart american ultra, trashissimo ma se c’è l’accoppia… - Meteora_xoxo : @ChurningGut No, Baltimora, che per me è uguale a Jesse Eisenberg - simonerovere3 : RT @CineFacts_: L'esordio da sceneggiatore e regista di Jesse Eisenberg porta a un film che non sa bene cosa vorrebbe essere. Ottime le per… -

GQ Italia

Il film s'intitola The end of the tour - Un viaggio con David Foster Wallace , ed è interpretato da Jason Segel e, basato sul libro di Lipsky Come diventare se stessi . In Italia è ...Cinema When Your Finish Saving the World, esordio alla regia diapre La settimana internazionale della critica a Cannes. Recensione Di Sara Formisano - 19 Maggio 2022 4 When You Finish Saving the World è stato il film di apertura della Settimana ... Jesse Eisenberg fatica a convincere con il suo primo film da regista, «When You Finish Saving The World» L'attore passa per la prima volta dietro la macchina da presa con «When You Finish Saving The World», presentato come film di apertura della Settimana della Critica al Festival di Cannes ...When you finish saving the world, esordio alla regia per Jesse Eisenberg con un comedy drama con Finn Wolfhard e Julianne Moore; Hunt, Lee Jung-Jae, già protagonista di Squid Game, è la star e il regi ...