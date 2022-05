Atc | corteo di protesta del settore edile a Napoli

(Di sabato 28 maggio 2022) Prosegue ladelle imprese edili contro il blocco della cessione dei crediti nell’ambito del Superbonus 110, che da misura per il rilancio economico dell’Italia dalla crisi pandemica e per favorire la transizione ecologica del Paese, si è trasformato in una ecatombe. Dopo la manifestazione del 18 maggio in Piazza della Repubblica a Roma, alla quale hanno preso parte migliaia di operatori del, provenienti da tutta Italia, lacontinua a, dove il 1° giugno, a partire da Piazza Borsa, l’ATC – Associazione Tecnici e Costruttori della Campania, insieme con ANACI ha organizzato undie ha intenzione di far sentire la propria voce. Sono pochi gli Italiani che si rendono conto dell’estrema gravità di ciò che sta accadendo. Le modifiche continue ...

Superbonus blocco dei crediti e dei rimborsi: allarme nell'edilizia Prosegue la protesta delle imprese edili contro il blocco della cessione dei crediti nell'ambito del Superbonus 110, che da misura per il rilancio economico dell'Italia dalla crisi pandemica ...