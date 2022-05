Scherma | Coppa del Mondo 2022 | solo tre spadisti azzurri presenti in tabellone a Tbilisi

(Di venerdì 27 maggio 2022) Sarà un’Italia a ranghi ridotti nelprincipale della prova dideldi spada maschile.trescenderanno domani in pedana negli assalti valevoli per il main draw. Federico Vismara era già qualificato grazie al ranking e a lui si sono aggiunti anche Gabriele Cimini e Davide Di Veroli. Cimini aveva già staccato il biglietto per ilprincipale dopo la fase a gironi, con sei vittorie all’attivo e nessuna sconfitta. Dagli assalti preliminari poi è riuscito a qualificarsi anche Davide Di Veroli, che ha superato per una sola stoccata il francese Jerent con il punteggio di 10-9. Negli assalti di qualificazione si sono arresi Andrea Baroglio e Valerio Cuomo. Nella fase a gironi invece sono usciti Andrea Vallosio, Alessandro Ferrari, Enrico Garozzo e ...

Tutto pronto in Europa per un weekend all'insegna della scherma. In Polonia ed in Georgia si disputeranno infatti le tappe di Coppa del Mondo di spada, con tanti italiani impegnati ed a caccia della vittoria. Sono ben otto le atlete qualificate al tabellone principale. Lamezia Terme - Arbitri lametini di scherma ancora protagonisti al Grand Prix di Padova, tenutosi nei giorni scorsi e valido come gara di Coppa del Mondo di sciabola maschile e femminile. Dei sei giudici di gara italiani impegnati nella competizione.