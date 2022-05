MotoGP, RNF Racing sarà il primo team satellite di Aprilia - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di venerdì 27 maggio 2022) Massimo Rivola (Aprilia), Razlan Razali (RNF) e Matteo Ballarin (WithU) Scarperia, 27 maggio 2022 - Dal 2023 in MotoGP ci sarà il "RNF Racing" , il primo team satellite dell'Aprilia . La novità è ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Massimo Rivola (), Razlan Razali (RNF) e Matteo Ballarin (WithU) Scarperia, 27 maggio 2022 - Dal 2023 inciil "RNF" , ildell'. La novità è ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : Dopo aver rinnovato la propria line-up per le prossime 2 stagioni, la casa di Noale festeggia anche l'arrivo di alt… - seguacidellamgp : #MotoGP ? Aprilia ???? Team With U RNF Racing: c'è l'accordo per le stagioni 23/24 con opzione futura. ?? Per la pr… - TeoBellan : Ieri i rinnovi biennali di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, oggi l'accordo con RNF Racing come team satellite (a… - Silmae46 : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | UFFICIALE: RNF Racing sarà team satellite Aprilia dal 2023 #ItalianGP #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #MotoGP | UFFICIALE: RNF Racing sarà team satellite Aprilia dal 2023 #ItalianGP #F1inGenerale -