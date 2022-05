LC, Nanni: bene giunta su recupero Forte Bravetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Apprendiamo con soddisfazione che la giunta capitolina ha approvato due importanti delibere di recupero urbano che riguardano il Forte Bravetta, luogo simbolo della resistenza romana dove furono torturati e uccisi dai nazifascisti 77 partigiani, e lo scheletro dell’ex residence Roma situato sempre in via Bravetta a poche centinaia di metri dal Forte. I due atti sono importanti ed attesi da tempo così come la riqualificazione del Forte Boccea nel quadrante del quartiere Aurelio”. Così in una nota il consigliere della Lista Civica Calenda, Dario Nanni. “L’ex carcere militare era destinato da tempo ad ospitare il mercato in sede impropria di via Urbano II. Negli ultimi anni però il mercato è rimasto nella sede impropria ma nell’area del carcere ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Apprendiamo con soddisfazione che lacapitolina ha approvato due importanti delibere diurbano che riguardano il, luogo simbolo della resistenza romana dove furono torturati e uccisi dai nazifascisti 77 partigiani, e lo scheletro dell’ex residence Roma situato sempre in viaa poche centinaia di metri dal. I due atti sono importanti ed attesi da tempo così come la riqualificazione delBoccea nel quadrante del quartiere Aurelio”. Così in una nota il consigliere della Lista Civica Calenda, Dario. “L’ex carcere militare era destinato da tempo ad ospitare il mercato in sede impropria di via Urbano II. Negli ultimi anni però il mercato è rimasto nella sede impropria ma nell’area del carcere ...

