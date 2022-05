Il New York Times racconta “l’invulnerabile Florentino Perez”: il sovrano assoluto del Real (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima il disastro della Superlega, ora il traumatico “no” di Mbappé. “Di solito – scrive il New York Times – in un club orgoglioso ed esigente come il Real Madrid, due imbarazzi così sarebbero sufficienti per dare il via ad ammutinamento. Florentino Pérez, invece, rimane potente, inattaccabile come sempre”. Il Nyt dedica al padre-padrone del Real un lungo articolo, alla vigilia della finale di Champions. Nel quale descrive il suo l’impero assoluto, la sua invulnerabilità agli eventi avversi. “Pérez, 75 anni, non è così vulnerabile alle vicissitudini del destino come ci si potrebbe aspettare da un presidente eletto democraticamente. Dopotutto, il Real Madrid è di proprietà dei suoi membri, ma sembra sempre più il regno personale di Pérez”. “Il suo dominio sul ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima il disastro della Superlega, ora il traumatico “no” di Mbappé. “Di solito – scrive il New– in un club orgoglioso ed esigente come ilMadrid, due imbarazzi così sarebbero sufficienti per dare il via ad ammutinamento.Pérez, invece, rimane potente, inattaccabile come sempre”. Il Nyt dedica al padre-padrone delun lungo articolo, alla vigilia della finale di Champions. Nel quale descrive il suo l’impero, la sua invulnerabilità agli eventi avversi. “Pérez, 75 anni, non è così vulnerabile alle vicissitudini del destino come ci si potrebbe aspettare da un presidente eletto democraticamente. Dopotutto, ilMadrid è di proprietà dei suoi membri, ma sembra sempre più il regno personale di Pérez”. “Il suo dominio sul ...

