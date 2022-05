Ho fatto un disastro | le parole choc dopo la morte della madre

Advertising

FrancescoCiuff6 : @latervm Su questo ti do ragione, il fatto che anche grazie al cern oggi abbiamo 4G e 5G, e il fatto che venga usat… - lifestyleblogit : Mamma fatta a pezzi a Melzo, la figlia: 'Ho fatto un disastro' - - irrera_lillo : @Agenzia_Ansa Gli organi competenti dovrebbero pagare al pari di chi ha causato il disastro. Sono decenni che non a… - zazoomblog : Mamma fatta a pezzi a Melzo la figlia: ”ho fatto un disastro” - #Mamma #fatta #pezzi #Melzo #figlia: - infoitinterno : Mamma fatta a pezzi a Melzo, la figlia: ''ho fatto un disastro'' -

MELZO (MILANO). "La mamma ha smesso di soffrire" e "ho fatto un disastro". Due frasi pronunciate a distanza di pochi minuti con cui Rosa Fabbiano, 58 anni, ha confessato alla sorella, che vive a Trento, di aver ucciso la loro madre. La prima pronunciata ...Le finestre sono aperte e quando chiede di andare in bagno, la sorella glielo impedisce e ammette: 'Ho fatto un disastro, portami dai carabinieri'. Le due sorelle si mettono in macchina. Durante il ...