Covid in Lombardia | 2 742 nuovi casi Calano i ricoveri | a Bergamo +201 positivi

Advertising

IlNuovoTorrazzo : Covid. In Lombardia diminuiscono ricoverati nei reparti e nelle terapie intensive - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 2.874 contagi e 31 morti: bollettino 25 maggio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - bb91687509 : RT @LucaBellinzona: Dobbiamo costruire un'alternativa al malgoverno che da decenni regge la Lombardia. La vicenda covid ha solo esasperato… - LucaBellinzona : Dobbiamo costruire un'alternativa al malgoverno che da decenni regge la Lombardia. La vicenda covid ha solo esasper… - La_Prealpina : Covid, calo di ricoverati in Lombardia -

- Sono 2.742 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 maggio 2022 in, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 27 morti. Tasso ...Hanno confessato AP -26 Maggio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano ... 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ...Dall’inizio della settimana i malati Covid-19, acuti e in via di guarigione, trenta in totale, sono stati riuniti su due piani del padiglione uno, il terzo e il quarto, e al secondo piano è stato riat ...Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 maggio 2022: il nuovo report aggiornato sul covid in Italia, ecco tutti i dati di oggi, i dettagli ...