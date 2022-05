Biagio Antonacci torna con il singolo Seria | nel video Federica Pellegrini

(Di giovedì 26 maggio 2022)con il, nelfuori a mezzanotte protagonistaSarà disponibile da domani, venerdì 27 maggio, in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica, il nuovo brano inedito di(su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia), prodotta da d.whale e Placido Salamone, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti previsto entro la fine dell’anno ed è accompagnata da un– online a mezzanotte – con una protagonista d’eccezione, la campionessa Olimpica di nuoto e tutt’ora detentrice del Record Mondiale sui 200 metri stile libero. “Ho ...

BiagioAntonacci : La condizione dell’amore più autentico è il rispetto della libertà altrui. “Seria” è un Invito ad assumersi le resp… - BiagioAntonacci : Venerdì arriva “Seria” il mio nuovo singolo. Una seria dichiarazione d’intenti pura… Presalvala ora ????… - officialFandP : RT @SkyTG24: Biagio Antonacci, tra concerti e il singolo Seria sboccia la stagione della consapevolezza - SkyTG24 : Biagio Antonacci, tra concerti e il singolo Seria sboccia la stagione della consapevolezza - infoitcultura : Blanco molestato da una fan, Biagio Antonacci: “Anche a me è successo, mi piaceva e mi faceva sentire… -

Col nuovo singolo Seria,torna dopo due anni e annuncia un disco e un tour, con date già definite.eccoti pronto a ripartire come stai Abbiamo vissuto un periodo inquietante ...torna domani in radio e su tutte le piattaforme con il singolo 'Seria' che anticipa l'uscita di un nuovo album che arriverà entro l'anno. "Perché 'Seria' Seria è partita come un ...“Anche a me è successo tanti anni fa: mi sentivo un po’ una rockstar.Roma, 26 mag. (Adnkronos) - La leggerezza è una cosa 'Seria'. Dopo due anni di pandemia ancora di più. Biagio Antonacci torna domani in radio e ...