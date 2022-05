Uefa, Ceferin: “Mi ricandido nel 2023. Quelli della Superlega sono terrapiattisti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato di futuro ed è tornato sulla questione Superlega. In primo luogo il numero uno dell’Europa calcistica ha realizzato alcune considerazioni sulla nuova formula della Champions League: “La nuova Champions League ha una “grande formula. Non sappiamo però adesso se sarà la migliore di sempre, ma ritengo che sia un buon compromesso tra le parti. Sarà una Champions League più interessante, e contemporaneamente non andiamo a cannibalizzare i vari campionati nazionali”. Sempre in merito a ciò poi aggiunge: “Non so se in passato, sia già successo che tutti i stakeholder interessati alla fine di un processo decisionale, fossero felici della soluzione trovata. Non è stato facile, ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il presidenteAleksanderha parlato di futuro ed è tornato sulla questione. In primo luogo il numero uno dell’Europa calcistica ha realizzato alcune considerazioni sulla nuova formulaChampions League: “La nuova Champions League ha una “grande formula. Non sappiamo però adesso se sarà la migliore di sempre, ma ritengo che sia un buon compromesso tra le parti. Sarà una Champions League più interessante, e contemporaneamente non andiamo a cannibalizzare i vari campionati nazionali”. Sempre in merito a ciò poi aggiunge: “Non so se in passato, sia già successo che tutti i stakeholder interessati alla fine di un processo decisionale, fossero felicisoluzione trovata. Non è stato facile, ci ...

