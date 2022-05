Ucraina: media, esplosioni a Zaporizhzhia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kiev, 25 mag. (Adnkronos) - esplosioni a Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha riportato The Kyiv Independent che cita testimoni e aggiunge che diverse esplosioni sono state segnalate alle prime ore di oggi con l'allarme antiaereo scattato intorno alle 3.30 ed esplosioni che sarebbero state avvertite dopo le 5. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kiev, 25 mag. (Adnkronos) -, in. Lo ha riportato The Kyiv Independent che cita testimoni e aggiunge che diversesono state segnalate alle prime ore di oggi con l'allarme antiaereo scattato intorno alle 3.30 edche sarebbero state avvertite dopo le 5.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo sostiene Kyrylo Budanov,… - MediasetTgcom24 : Ucraina, media: generale russo ucciso nel Donbass #ucraina #donbass - Agenzia_Ansa : 'Io e il mio comando siamo nell'Azovstal. È in corso un'operazione, i cui dettagli non annuncerò'. Così in un breve… - VaeVictis : RT @AxlGuidato: #25maggio Guardate, sembra tutto così tranquillo in #Ucraina/#Kiev. NON FIDATEVI DEI MEDIA A proposito, è possibile preno… - valeangelsback : RT @AxlGuidato: #25maggio Guardate, sembra tutto così tranquillo in #Ucraina/#Kiev. NON FIDATEVI DEI MEDIA A proposito, è possibile preno… -