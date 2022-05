Roma-Feyenoord, tutto sulla finale di Conference League: curiosità, precedenti e favorita (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novanta minuti, e forse di più, per scrivere la storia. Roma e Feyenoord si affrontano all’Air Albania Stadium nella prima finale di Conference League della storia. Una formazione italiana può tornare ad alzare una coppa europea 11 anni dopo Madrid quando l’Inter del Triplete vinse la terza Champions League della sua storia. Il comune denominatore tra nerazzurri e giallorossi è il signore seduto in panchina, José Mourinho. Lo Special One si presenta a Tirana con un curriculum immacolato: quattro finali europee disputate, altrettante vittorie. La Roma, forte di questa base, parte così favorita, secondo gli esperti Sisal, a 2,40 contro il 3,00 del Feyenoord mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. Giallorossi leggermente avanti anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Novanta minuti, e forse di più, per scrivere la storia.si affrontano all’Air Albania Stadium nella primadidella storia. Una formazione italiana può tornare ad alzare una coppa europea 11 anni dopo Madrid quando l’Inter del Triplete vinse la terza Championsdella sua storia. Il comune denominatore tra nerazzurri e giallorossi è il signore seduto in panchina, José Mourinho. Lo Special One si presenta a Tirana con un curriculum immacolato: quattro finali europee disputate, altrettante vittorie. La, forte di questa base, parte così, secondo gli esperti Sisal, a 2,40 contro il 3,00 delmentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. Giallorossi leggermente avanti anche ...

Advertising

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - capuanogio : ?? Sono 60 i tifosi di #Roma e #Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi in serata a #Tirana che hanno pr… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - ABalestrieri : RT @glmdj: Non so quale sia il problema di #Sky con la #Juve, ma è evidente che qualcosa non va #Vanzini 'Vi ricordiamo gli appuntamenti su… - Piergiulio58 : Roma-Feyenoord, notte di scontri: 60 arrestati e 50 espulsi. E spunta pure una pistola... NON DIMENTICHIAMO CHE QUE… -