GFVip, Soleil Sorgé potrebbe sbarcare in Honduras: i dettagli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo il boom al Grande Fratello Vip, Soleil Sorgé ha presenziato in molti programmi televisivi, uno su tutti La Pupa e Il Secchione Show in veste di opinionista. L’influencer italo-americana ha acquisito molto successo, per questo potremmo rivederla presto all’Isola dei Famosi. Prolungamento del programma e adii: si corre ai ripari con Soleil Sorgé Dopo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo il boom al Grande Fratello Vip,ha presenziato in molti programmi televisivi, uno su tutti La Pupa e Il Secchione Show in veste di opinionista. L’influencer italo-americana ha acquisito molto successo, per questo potremmo rivederla presto all’Isola dei Famosi. Prolungamento del programma e adii: si corre ai ripari conDopo L'articolo

Advertising

RealGossipland : Soleil Sorge tornerà a L'Isola dei Famosi per una sola settimana: ecco il suo ruolo DETTAGLI QUI… - FedericaRazzino : mossa sbagliatissima richiamare soleil sull isola dopo il flop su italia uno e dopo aver fatto pena al gfvip e se f… - verrilloluca90 : #isola dopo l entrata di soleil gli ascolti crolleranno la gente non vuole vederla in tv dopo che ha rovinato il gf… - nora_la_mora : L'ultima edizione del gfvip ho preferito non seguirla soprattutto per la presenza di una certa soleil che dire che… - RealGossipland : Soleil Sorge tornerà a L'Isola dei Famosi come guest star per una sola settimana. DETTAGLI QUI… -

GFVip, Soleil Sorgé potrebbe sbarcare in Honduras: i dettagli DailyNews 24 GFVip, Soleil Sorgé potrebbe sbarcare in Honduras: i dettagli Dopo il boom al Grande Fratello Vip, Soleil Sorgé ha presenziato in molti programmi televisivi, uno su tutti La Pupa e Il Secchione Show in veste di Soleil Sorgé potrebbe tornare all'Isola dei Famosi: ... Alex Belli e Delia Duran dal GF Vip alla Croisette a Cannes come due superstar: foto Alex Belli e Delia Duran, archiviato il triangolo con Soleil Sorge, quello che li ha visti al centro della scena al GF Vip, si regalano una delle passerelle più prestigiose al ... Dopo il boom al Grande Fratello Vip, Soleil Sorgé ha presenziato in molti programmi televisivi, uno su tutti La Pupa e Il Secchione Show in veste di Soleil Sorgé potrebbe tornare all'Isola dei Famosi: ...Alex Belli e Delia Duran, archiviato il triangolo con Soleil Sorge, quello che li ha visti al centro della scena al GF Vip, si regalano una delle passerelle più prestigiose al ...