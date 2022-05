Tra anteprime mondiali e transmedialità torna ‘Cartoons on the Bay’ (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Con “350 opere in concorso da 44 Paesi tra cui anche l’Ucraina con due lavori e la Russia con 44” dall’1 al 4 giugno a Pescara torna in presenza ‘Cartoons on The Bay’, il festival dell’animazione crossmediale e della Tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Così il direttore artistico Roberto Genovesi presenta la ventiseiesima edizione della rassegna che dopo due anni online torna ‘on the Bay’. La baia quest’anno e per le edizioni 2023 e 2024 sarà quella di Pescara grazie a un “accordo triennale con la Regione Abruzzo” per una manifestazione “importante per tutto il territorio”, ha sottolineato la presidente di Rai Com, Teresa De Santis. E così, a partire da mercoledì 1 giugno, Pescara per cinque giorni si trasforma in capitale dell’animazione. Pescara, del resto, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Con “350 opere in concorso da 44 Paesi tra cui anche l’Ucraina con due lavori e la Russia con 44” dall’1 al 4 giugno a Pescarain presenzaon The, il festival dell’animazione crossmediale e della Tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Così il direttore artistico Roberto Genovesi presenta la ventiseiesima edizione della rassegna che dopo due anni online‘on the. La baia quest’anno e per le edizioni 2023 e 2024 sarà quella di Pescara grazie a un “accordo triennale con la Regione Abruzzo” per una manifestazione “importante per tutto il territorio”, ha sottolineato la presidente di Rai Com, Teresa De Santis. E così, a partire da mercoledì 1 giugno, Pescara per cinque giorni si trasforma in capitale dell’animazione. Pescara, del resto, è ...

