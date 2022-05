La perquisizione nella redazione di Report per l’inchiesta sulla presenza di Stefano Delle Chiaie a Capaci

(Di martedì 24 maggio 2022) Su mandato della Procura di Caltanissetta la Dia sta perquisendo l’abitazione dell’inviato diPaolo Mondani e ladi Sigfrido Ranucci alla ricerca di atti sulmandata in onda ieri serastrage di: il servizio metteva l’accentodi– leader di Avanguardia Nazionale – sul luogo dell’attentato che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. “Gli investigatori – fa sapere il conduttore Ranucci – cercano atti e testimonianze anche su telefonini e pc”. Perquisizionidiper ...

Advertising

Adnkronos : Strage di #Capaci, perquisizione della #Dia nella redazione di #Report e a casa dell'inviato Mondani. Per #Ranucci… - CorriereAlpi : Inchiesta su Falcone, perquisizione della Dia nella redazione di Report e a casa dell’inviato Mondani - mattinodipadova : Inchiesta su Falcone, perquisizione della Dia nella redazione di Report e a casa dell’inviato Mondani - messveneto : Inchiesta su Falcone, perquisizione della Dia nella redazione di Report e a casa dell’inviato Mondani: A darne noti… - il_piccolo : Inchiesta su Falcone, perquisizione della Dia nella redazione di Report e a casa dell’inviato Mondani -

A darne notizia sui social è lo stesso conduttore: 'Lo scopo è quello di sequestrare atti riguardanti l'inchiesta di ieri sera (lunedì 23 maggio, ndr ) sulla strage di Capaci,quale si ...Unadella Direzione Investigativa Antimafia è in coro presso l'abitazione dell'inviato di ...quello di sequestrare atti riguardanti l'inchiesta di ieri sera sulla strage di Capaci...(Adnkronos) – E’ in corso una perquisizione della Dia “su mandato della Procura di Caltanissetta, presso l’abitazione dell’inviato di Report Paolo Mondani” e nella redazione di Report guidata da Sigfr ...Su mandato della Procura di Caltanissetta la Dia sta perquisendo l’abitazione dell’inviato di Report Paolo Mondani e la redazione di Sigfrido Ranucci alla ricerca di atti sull’inchiesta mandata in ...