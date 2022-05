Infiltrazioni mafiose in Bergamasca: dopo il Covid tornano a crescere le segnalazioni (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. La pandemia è finita, anche per la mafia. dopo la flessione degli ultimi due anni segnati dal Covid, le segnalazioni di Infiltrazioni nella nostra provincia stanno tornando a crescere. È quanto emerge dalla presentazione del dossier di Libera che come ogni anno raccoglie tutti gli episodi legati alla criminalità organizzata sul nostro territorio. dopo lo stop dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria, lunedì sera l’associazione che si occupa di lotta alla mafia è tornata a riunirsi nella sala Viberbi di via Tasso. Oltre ai referenti Francesco Breviario (provinciale) e Luca Bonzanni (cittadino), erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine e una cinquantina di persone tra cui – nota positiva – diversi giovani. “I dossier 2020 e 2021 risentono in parte della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. La pandemia è finita, anche per la mafia.la flessione degli ultimi due anni segnati dal, ledinella nostra provincia stanno tornando a. È quanto emerge dalla presentazione del dossier di Libera che come ogni anno raccoglie tutti gli episodi legati alla criminalità organizzata sul nostro territorio.lo stop dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria, lunedì sera l’associazione che si occupa di lotta alla mafia è tornata a riunirsi nella sala Viberbi di via Tasso. Oltre ai referenti Francesco Breviario (provinciale) e Luca Bonzanni (cittadino), erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine e una cinquantina di persone tra cui – nota positiva – diversi giovani. “I dossier 2020 e 2021 risentono in parte della ...

