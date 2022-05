Di Maria-PSG, la moglie: «34 anni non sono niente, ma i dirigenti…» (Di martedì 24 maggio 2022) . La polemica della compagna del Fideo Di Maria lascerà il Psg alla fine del suo contratto in scadenza a giugno che non è stato rinnovaato.La moglie dell’obiettivo di mercato della Juve Jorgelina Cardoso, via Instagram, ha lanciato una frecciata all’ormai vecchia squadra del marito. LE PAROLE – «Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un’altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) . La polemica della compagna del Fideo Dilascerà il Psg alla fine del suo contratto in scadenza a giugno che non è stato rinnovaato.Ladell’obiettivo di mercato della Juve Jorgelina Cardoso, via Instagram, ha lanciato una frecciata all’ormai vecchia squadra del marito. LE PAROLE – «Trentaquattrononse il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un’altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te». L'articolo proviene da Calcio News 24.

