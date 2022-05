Spezia cori contro Maradona, Bruscolotti: “Non meritano pietà, non li perdonerò mai” (Di lunedì 23 maggio 2022) Giuseppe Bruscolotti critica i cori contro Maradona lanciati dai tifosi dello Spezia in occasione della sfida casalinga contro il Napoli. I cori dei tifosi dello Spezia contro Diego Armando Maradona hanno profondamente colpito Giuseppe Bruscolotti. L’ultima partita di campionato del Napoli è stata caratterizzata da una serie di scontri tra tifosi, l’arbitro ha sospeso la gara per dieci minuti. momenti di tensione che sono continuati anche dopo la ripresa con i soliti cori contro Napoli e la città di Napoli. I tifosi di casa hanno anche inneggiato alla scomparsa dell’ex numero dieci partenopeo, venuto a mancare il 25 novembre 2020 in Argentina.I cori ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 23 maggio 2022) Giuseppecritica ilanciati dai tifosi delloin occasione della sfida casalingail Napoli. Idei tifosi delloDiego Armandohanno profondamente colpito Giuseppe. L’ultima partita di campionato del Napoli è stata caratterizzata da una serie di scontri tra tifosi, l’arbitro ha sospeso la gara per dieci minuti. momenti di tensione che sono continuati anche dopo la ripresa con i solitiNapoli e la città di Napoli. I tifosi di casa hanno anche inneggiato alla scomparsa dell’ex numero dieci partenopeo, venuto a mancare il 25 novembre 2020 in Argentina.I...

Advertising

napolipiucom : Spezia cori contro Maradona, Bruscolotti: 'Non meritano pietà, non li perdonerò mai' #Bruscolotti #Maradona… - CutarellaBiagio : @CucchiRiccardo Non bastavano i soliti cori di discriminazione razziale, ieri a l spezia se la sono presi anche con… - CalcioNapoli24 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Scontri La Spezia, cori razzisti e assalto al bus con cinture e spranghe: la ricostruzione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Scontri La Spezia, cori razzisti e assalto al bus con cinture e spranghe: la ricostruzione -