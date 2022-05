Scarpa d’oro | trionfa ancora Lewandowski | Immobile secondo

(Di lunedì 23 maggio 2022) .successo consecutivo per il placco ÈRobertad aggiudicarsi la, per ilanno di fila. Il polacco chiude davanti a Mbappé,e Benzema. Di seguito la top 20 completa: 1. Robert70 punti – 35 gol, 2. Kylian Mbappè 56 punti – 28 gol, 3. Ciro54 punti – 27 gol, 3. Kamir Benzema 54 punti – 27 gol, 5. Wissam Ben Yedder 50 punti – 25 gol, 6. Ohi Omoijuanfo 49.5 punti – 33 gol, 7. Dusan Vlahovic 48 punti – 24 gol, 7. Patrik Schick 48 punti – 24 gol, 9. Mohamed Salah 46 punti – 23 gol, 9. Son Leung-Min 46 punti – 23 gol, 11. Erling Haaland44 punti – 22 gol, 12. Marko Livaja 42 punti – 28 gol, 12. Lautaro Martinez 42 punti – 21 gol, 12. Moussa Dembélé 42 punti – ...

Advertising

tuttoatalanta : Robert Lewandowski rivince la Scarpa d'Oro. Sul podio Ciro Immobile, 7° Vlahovic - _Zimbo91 : @Alex91918065 Va beh, per dire, anche per la Scarpa d’oro si mettono a confronto i goal fatti da giocatori che part… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PREMIO - Robert Lewandowski vince la 'Scarpa D'Oro', Ciro Immobile sul podio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PREMIO - Robert Lewandowski vince la 'Scarpa D'Oro', Ciro Immobile sul podio - infoitsport : Lewandowski vince la Scarpa d’Oro: due giocatori di Serie A nella top 10 -

Sport Mediaset

: trionfa ancora Lewandowski, Immobile secondo. Secondo successo consecutivo per il placco È ancora Robert Lewandowski ad aggiudicarsi la, per il secondo anno di fila. Il ...Robert Lewandowski vince laper la seconda stagione consecutiva. Il premio che viene assegnato moltiplicando il numero di gol segnati per un coefficiente di difficoltà, viene vinto ancora dal polacco. Coloro che ne ... Scarpa d'oro: la Top 11 dei bomber d'Europa - Sportmediaset