Sandra Milo: Mara Maionchi ha un grande senso della sorellanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Milo, la strega bambina: «La vita va vissuta, non puoi scappare» La Repubblica, pagina 29, di Silvia Fumarola. Ha un modo di agire tutto suo, con un misto di curiosità e candore. «Amo la vita» dice Sandra Milo, 89 anni e non sentirli «questo è il segreto». In Quelle brave ragazze su Sky e in streaming su Now, show on the road in Spagna con Mara Maionchi e Orietta Berti, tra ironia e chiacchiere, si mette in gioco. Milo: «La sessualità è il sentimento più naturale, il più sincero»; Maionchi: «Sessualmente non sono proprio la regina del tango, non ho rinunciato con fatica». Sempre in chemisier e scarpe col tacco Milo dà lezioni di vita con la sua leggerezza. «Non mi vedo con i pantaloni, appartengo a una generazione che ostenta la femminilità.

