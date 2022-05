Manuel Bortuzzo | incontro in gran segreto: “Quella è la sua macchina”, scoppia il gossip (Di lunedì 23 maggio 2022) Segnalazione a sorpresa sull’ex gieffino Manuel Bortuzzo dopo l’addio alla principessina Lulù Selassié: spunta un nuovo amore La segnalazione su Manuel Bortuzzo (screenshot GF Vip)Dopo l’esperienza nella casa del grande Fratello Vip, i riflettori continuano a seguire le vicende anche sentimentali di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha da poche settimane messo fine alla sua storia d’amore con Lulù Selassié: i due si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che, dopo averli visti scambiarsi alcune promesse, non si aspettavano un tale epilogo. Manuel sembrerebbe però destinato a non essere single ancora per molto in quanto in queste settimane sono arrivate diverse segnalazioni. La prima sull’ex ... Leggi su direttanews (Di lunedì 23 maggio 2022) Segnalazione a sorpresa sull’ex gieffinodopo l’addio alla principessina Lulù Selassié: spunta un nuovo amore La segnalazione su(screenshot GF Vip)Dopo l’esperienza nella casa delde Fratello Vip, i riflettori continuano a seguire le vicende anche sentimentali di. Il nuotatore ha da poche settimane messo fine alla sua storia d’amore con Lulù Selassié: i due si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia. Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che, dopo averli visti scambiarsi alcune promesse, non si aspettavano un tale epilogo.sembrerebbe però destinato a non essere single ancora per molto in quanto in queste settimane sono arrivate diverse segnalazioni. La prima sull’ex ...

mariaga15962342 : #swimmerfairy Penso di non aver mai guardato nessuno come guardo te.!! Buongiorno anime belle ?????????????… - andreastoolbox : #Manuel Bortuzzo smette di seguire Verissimo su Instagram - annacrisante2 : RT @gabrielsniceass: non vedo l’ora che manuel bortuzzo mette il post con la sua nuova (o vecchia che sia) fidanzata oppure una paparazzata… - ParliamoDiNews : Mara Venier nel mirino dei fan di Manuel Bortuzzo: `Falsa` #Gfvip #23maggio - giuliaprivato : @VigilanzaT Ehi! Guarda che se Manuel Bortuzzo va a Verissimo.....niente Mara, eh! #primaopoiandrannotuttiingalera -