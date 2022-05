Made in Sud, tornano Clementino e Lorella Boccia: le anticipazioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Stasera torna su Rai Due Made in Sud: le anticipazioni della puntata del cabaret del secondo canale E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con Made in Sud lo show comico di Rai2 condotto da Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, stasera alle 21.20, sarà ospite della puntata Luché (alias Luca Imprudente), rapper napoletano classe 1981, tra i più seguiti e amati della scena musicale nazionale che nel 2022 ha pubblicato l’album “Dove volano le Aquile”. Interverrà poi sul palcoscenico di Made in Sud anche il cast della seguitissima serie di Rai2 “Mare Fuori” ambientata nel carcere minorile di Nisida e di cui è in lavorazione la terza stagione. A far divertire il pubblico ci ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Stasera torna su Rai Duein Sud: ledella puntata del cabaret del secondo canale E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento conin Sud lo show comico di Rai2 condotto da, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande. In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, stasera alle 21.20, sarà ospite della puntata Luché (alias Luca Imprudente), rapper napoletano classe 1981, tra i più seguiti e amati della scena musicale nazionale che nel 2022 ha pubblicato l’album “Dove volano le Aquile”. Interverrà poi sul palcoscenico diin Sud anche il cast della seguitissima serie di Rai2 “Mare Fuori” ambientata nel carcere minorile di Nisida e di cui è in lavorazione la terza stagione. A far divertire il pubblico ci ...

