“Le piaceva molto”: Rivelazione intima su Antonella Clerici, dettagli inediti sul suo vecchio amore (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuova Rivelazione su Antonella Clerici, un vecchio amore mai finito vive nei ricordi: solamente adesso spunta fuori un dettaglio inedito Antonella-Clerici (Viaggi-News)L’amatissima conduttrice de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici, ha avuto una relazione importante nel anni ’90, una di quelle di cui si parla anche dopo decine di anni; che rimangono nella storia dello show business per sempre insomma. Antonella Clerici e Massimo Giletti, recitava così la storia d’amore che ha fatto perdere la testa a entrambi. Di Antonella, Massimo aveva già detto tempo fa: “E’ stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più ... Leggi su direttanews (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovasu, unmai finito vive nei ricordi: solamente adesso spunta fuori uno inedito(Viaggi-News)L’amatissima conduttrice de La Prova del Cuoco,, ha avuto una relazione importante nel anni ’90, una di quelle di cui si parla anche dopo decine di anni; che rimangono nella storia dello show business per sempre insomma.e Massimo Giletti, recitava così la storia d’che ha fatto perdere la testa a entrambi. Di, Massimo aveva già detto tempo fa: “E’ stata una donna che mi ha regalato. Erano anni in cui ero più ...

Advertising

Monipotterhead : @oratesento Mi sto molto pisciando perché era l’unico calcolatore che all’epoca conoscevo e mi piaceva e lo veneravo come dio aiuto - littIesatellite : @artstvles tesoro grazie mille ???????? ero indecisa tra questo e satellitharry ma non lo so mi piaceva molto insieme d… - Baldaranza : Ricordo un ex collega grande esperto di computer. Gli piaceva molto anche il sesso. Era un ninformatico.?? #UnaFredduraAlGiorno ?? #ammuzzo - lostthemoth : A me lei piaceva molto con il marito finché non c'è stata quella scena in cui lui scopre del tradimento e fa come u… - banaedr : Massimo Giletti: ‘Tra le mie fidanzate a mia madre piaceva Antonella Clerici’ -