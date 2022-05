La bella fine della storia della medaglia dello scudetto strappata a Pioli (Di lunedì 23 maggio 2022) È rimasta attorno al collo del neo Campione d’Italia solamente per qualche minuto. Il tempo di salire sul podio allestito al centro del manto erboso del Mapei Stadium di Reggio Emilia per poi immergersi nuovamente nell’abbraccio caloroso dei suoi tifosi. Talmente caloroso che qualcuno, sfruttando l’estasi e la confusione del momento, ha ben pensato di strappargli dal collo quel premio simbolo di uno scudetto conquistato al termine di una lunga cavalcata. E così sulla medaglia scudetto di Stefano Pioli si è aperto un vero e proprio giallo, con tanto di appello finale dell’allenatore del Milan. medaglia Pioli strappata dal collo durante i festeggiamenti scudetto del Milan “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) È rimasta attorno al collo del neo Campione d’Italia solamente per qualche minuto. Il tempo di salire sul podio allestito al centro del manto erboso del Mapei Stadium di Reggio Emilia per poi immergersi nuovamente nell’abbraccio caloroso dei suoi tifosi. Talmente caloroso che qualcuno, sfruttando l’estasi e la confusione del momento, ha ben pensato di strappargli dal collo quel premio simbolo di unoconquistato al termine di una lunga cavalcata. E così sulladi Stefanosi è aperto un vero e proprio giallo, con tanto di appello finale dell’allenatore del Milan.dal collo durante i festeggiamentidel Milan “Mi hanno strappato lanelle celebrazioni: se potete fare ...

