I giuristi della Johns Hopkins University: perseguire per crimini di guerra chi fa propaganda per Putin (Di lunedì 23 maggio 2022) È l’argine che mai avremmo potuto immaginare sarebbe stato superato: i giuristi della Johns Hopkins University stanno studiano come incriminare per “crimini di guerra” chi fa propaganda per Vladimir Putin o, comunque, chi esprime opinioni diverse dalla narrazione prevalente. Un attacco senza precedenti alla libertà di stampa, di espressione e di opinione fino a ieri tutelata, in teoria, in tutte le democrazie. “E’ una delle possibilità di cui i giuristi specializzati in crimini di guerra iniziano a discutere seriamente per la prima volta proprio ora, per la prima volta giuristi seri sono aperti a discuterne”, rivela Peter Pomerantsev, studioso di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) È l’argine che mai avremmo potuto immaginare sarebbe stato superato: istanno studiano come incriminare per “di” chi faper Vladimiro, comunque, chi esprime opinioni diverse dalla narrazione prevalente. Un attacco senza precedenti alla libertà di stampa, di espressione e di opinione fino a ieri tutelata, in teoria, in tutte le democrazie. “E’ una delle possibilità di cui ispecializzati indiiniziano a discutere seriamente per la prima volta proprio ora, per la prima voltaseri sono aperti a discuterne”, rivela Peter Pomerantsev, studioso di ...

