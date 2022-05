Europei di karate | Valdesi | “Gli azzurri a caccia di conferme e di nuovi successi”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ostia – I Campionati d’Europa sono alle porte. È tutto pronto a Gaziantep, in Turchia, per gli EKF Senior Championships di, in scena da mercoledì 25 a domenica 29 maggio. Un lungo torneo, che prevede la partecipazione individuale e a squadre degli atleti continentali di kata e kumite e degli atleti di para-, per un totale di circa 560 atleti partecipanti. Quella dello Sahinbey Sports Hall sarà la cinquantasettesima edizione dei Campionati. L’Italia, nel 2021, aveva portato a casa ben 5 medaglie, di cui un oro con la squadra femminile di kata e cinque bronzi con Viviana Bottaro, Mattia Busato, la squadra maschile di kata, Michele Martina e la squadra femminile di kumite. “Un Campionato Europeo molto importante – ha detto il direttore tecnico Luca– poiché viene dopo un periodo che ha visto ...

Advertising

OA_Sport : #Karate, ufficializzati i convocati italiani in vista dei Campionati Europei di Gaziantep - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Che squadra! ?????? Sarà il campione olimpico dei -75 kg Luigi #Busà a guidare gli specialisti #ItaliaTeam del kumite ai Campio… - Coninews : Che squadra! ?????? Sarà il campione olimpico dei -75 kg Luigi #Busà a guidare gli specialisti #ItaliaTeam del kumite… -

OA Sport

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza dei Campionatidi2022 che si disputeranno a Gaziantep dal 25 al 29 maggio prossimi. Sul tatami turco vivremo l'edizione numero 57 della manifestazione continentale che, come consuetudine, vedrà una ...... lo studio di discipline come la Capoeira , il Taekwondo , il Jiu jitsu e ilolimpico, ... ripeterà il risultato altre cinque volte e verrà scelto come coach dei pugiliche, nel reality ... Karate, Europei Gaziantep 2022: programma, orari e come seguire in tv l'evento Tutto è pronto per il via ufficiale degli attesissimi Campionati Europei di karate 2022 che si disputeranno a Gaziantep da mercoledì 25 a domenica 29. Nella località turca vivremo l'edizione numero 57 ..."Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… Per poi vivere emozioni di questa portata… Ne vale davvero la pena". Comincia così il post con cui Michel ...