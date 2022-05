Coronavirus, 9.820 casi e 80 morti. Tasso di positività al 10,5% (Di lunedì 23 maggio 2022) Il bollettino del 23 maggio 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 80 decessi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 34. Sul fronte dei contagi è stato registrato un incremento di 9.820 persone. Gli attualmente positivi raggiungono quota 833.047 nella giornata di oggi. Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 12 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati con sintomi è di 6.388 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 291, di questi, 15 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.258.494 . Le persone in isolamento domiciliare sono invece 826.368 . Tamponi e Tasso di positività Il Tasso di positività si abbassa ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Il bollettino del 23 maggio 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 80 decessi danelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 34. Sul fronte dei contagi è stato registrato un incremento di 9.820 persone. Gli attualmente positivi raggiungono quota 833.047 nella giornata di oggi. Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 12 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati con sintomi è di 6.388 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 291, di questi, 15 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.258.494 . Le persone in isolamento domiciliare sono invece 826.368 . Tamponi ediIldisi abbassa ...

