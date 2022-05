Leclerc si ferma mentre dominava il GP di Spagna. Vince Verstappen (Di domenica 22 maggio 2022) Clamoroso ritiro per Charles Leclerc nel Gran Premio di Spagna. Il pilota della Ferrari era saldamente al comando della gara davanti a Russell e Verstappen, ma nel corso del 27 giro la power unit della... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 maggio 2022) Clamoroso ritiro per Charlesnel Gran Premio di. Il pilota della Ferrari era saldamente al comando della gara davanti a Russell e, ma nel corso del 27 giro la power unit della...

