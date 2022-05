Albano | il compleanno completamente rovinato | scoppia la lite | Ecco cos’è successo

(Di domenica 22 maggio 2022) Il giorno deldiCarrisi è stato accompagnato da una serie di polemiche. Due giorni fa, il cantante ha compiuto 79 anni La vita privata del celebre artista di Cellino continua ad essere travagliata nonostante il raggiungimento di una veneranda età. Nemmeno a settantanove anni è infatti possibile trovare pace per Al Bano, il quale da anni si trova al centro di una situazione spinosa che fa molto discutere tutti gli appassionati di cronache rosa.Carrisi (Websource)Gran parte della sua esistenza l’ha vissuta al fianco di Romina Power, artista di origini statunitensi con cui ha collaborato anche alla creazione di una lunga serie di capolavori canori. A partire dagli anni ottanta i due si sono posti sulla vetta della discografia italiana, sfornando dei brani che ancora oggi sono in grado di ...

Dopo la fine del matrimonio,, nel 2000, intraprende una relazione con Loredana Lecciso che perdura tutt'ora e dalla quale ha avuto altri due figli:Jr, detto Bido e Jasmine. Da quel ...Pare che il cantante di Cellino San Marco si a intervenuto nel programma proprio in un'occasione speciale, ovvero il suo 79esimo. Ebbene,sembra che nel corso della ...Il giorno del compleanno di Albano Carrisi è stato accompagnato da una serie di polemiche. Due giorni fa, il cantante ha compiuto 79 anni ...Su una terrazza romana ci sono Al Bano, Romina, Cristel e suo marito Davor Luksic. Cristel Carrisi è a Roma. Niente di organizzato, sembra che Cristel e Romina Carrisi non fossero per niente d’accordo ...