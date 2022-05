Ucraina: intelligence Kiev, 'Russia mobilita persone con disabilità' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - L'esercito russo riempie i suoi ranghi con persone con disabilità. Lo rende noto il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, riferendo quanto appreso dai militari russi catturati, "mobilitati" dai russi in vari gruppi di soldati con disabilità nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina. Secondo l'intelligence di Kiev, l'esercito russo sta reclutando tutti quelli che riesce a trovare, citando l'esempio di un soldato cieco da un occhio che tuttavia non è riuscito a evitare la mobilitazione forzata. Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - L'esercito russo riempie i suoi ranghi concon. Lo rende noto il Servizio di Sicurezza dell', riferendo quanto appreso dai militari russi catturati, "ti" dai russi in vari gruppi di soldati connei territori temporaneamente occupati dell'. Secondo l'di, l'esercito russo sta reclutando tutti quelli che riesce a trovare, citando l'esempio di un soldato cieco da un occhio che tuttavia non è riuscito a evitare lazione forzata.

