Hashish | cocaina e eroina | pusher condannati a 150 anni di galera

(Di venerdì 20 maggio 2022) Spacciatori e vedette si alternavano in strada tutto il giorno, con rigide turnazioni in attesa dei numerosi acquirenti. E i «collaboratori» avevano invece il compito di rifornire, controllaree vedette facendo da anello di congiunzione con i vertici del gruppo criminale. Gli imputati ieri hanno ascoltato la sentenza nell'aula bunker di Rebibbia: 152e 3 mesi di condanna per l'organizzazione che peravrebbe gestisto lo spaccio di droga a Tor Bella Monaca. I magistrati, al termine della requisitoria, avevano chiesto alla Corte pene per complessivi 450di. Alla fine sono stati «scontati» 300di carcere, ma l'impianto accusatorio nei confronti della banda di spacciatori ha comunque portato a molte condanne. L'inchiesta era partita in seguito alle ...