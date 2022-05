Gualtieri: “Ostia e Fiumicino più collegate con le ciclabili”. Montino: “Mancano le ferrovie” (Di venerdì 20 maggio 2022) Fiumicino – Non solo ponte della Scafa o viadotto dell’Aeroporto, ma collegamenti ferroviari e ciclabili anche con la città di Fiumicino (e non solo con l’aeroporto). In poche parole: potenziamento della viabilità e dei collegamenti tra le due cittadine situate al centro del litorale romano. A margine dell’inaugurazione della nuova aerea di imbarco “Molo A” dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando con i giornalisti, annuncia un lavoro interistituzionale per aumentare i collegamenti tra il X Municipio e la città che ospita l’aeroporto. “E’ fondamentale aumentare i collegamenti tra Fiumicino e Ostia – dice Gualtieri -, ad oggi inadeguati. Sono tante le persone che si spostano tra Ostia e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– Non solo ponte della Scafa o viadotto dell’Aeroporto, ma collegamenti ferroviari eanche con la città di(e non solo con l’aeroporto). In poche parole: potenziamento della viabilità e dei collegamenti tra le due cittadine situate al centro del litorale romano. A margine dell’inaugurazione della nuova aerea di imbarco “Molo A” dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, il sindaco di Roma, Roberto, parlando con i giornalisti, annuncia un lavoro interistituzionale per aumentare i collegamenti tra il X Municipio e la città che ospita l’aeroporto. “E’ fondamentale aumentare i collegamenti tra– dice-, ad oggi inadeguati. Sono tante le persone che si spostano trae ...

