Falcone e Borsellino | una moneta da 2 euro per ricordare il sacrificio dei due giudici a trent’anni dalla loro scomparsa

(Di venerdì 20 maggio 2022) Nel trentesimo anniversariodi, il Poligrafico e Zecca dello Stato rende omaggio ai duecon unada duea corso legale e circolazione ordinaria in tutti gli Stati membri dell’Unionepea: parte della collezione Numismatica 2022, è stata coniata perildei due magistrati nella lotta alla mafia. La, emessa oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, si ispira ad una famosa fotografia di Tony Gentile del 1992 ed è stata realizzata dall’artista della Zecca italiana Valerio De Seta. Per la circolazione ordinaria, sono state coniate 3 milioni di monete, un contingente in valore nominale di 6 milioni di ...

Advertising

repubblica : Fiammetta Borsellino: 'Mio padre e Falcone consegnati alla mafia dai loro colleghi' - reportrai3 : ??Trent'anni dalle bombe di Capaci e via D'Amelio. Chi sono i responsabili di quegli attentati che costarono la vit… - fattoquotidiano : Giovanni Falcone e Paolo Borsellino raccontati dai loro amici più intimi e dai più stretti colleghi e conoscenti. U… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Falcone e Borsellino, una moneta da 2 euro per ricordare il sacrificio dei due giudici a trent’anni dalla loro scompar… - AeroportoPa : #Falcone e #Borsellino: inaugurata mostra all’aeroporto di Palermo. Un percorso di educazione alla legalità e alla… -

È stato appena scoperto il progetto di un attentato con una bomba, alla vita di Gratteri, come per Rocco Chinnici, Giovanni, Paolo, colpiti quando alcune scelte istituzionali li ...GALLIPOLI - Due vite esemplari, '- storia di un dialogo'. E' il tema della rappresentazione teatrale in scena al teatro Tito Schipa il 20 maggio, ore 20,30, interpretata dalla compagnia 'Témenos - recinti ...L’organizzazione della Strage di Capaci Alla strage di Capaci seguì, pochi mesi poco, la morte di un altro grande magistrato italiano e stretto collaboratore di Falcone, Paolo Borsellino, ucciso ...Era il 23 maggio di trent’anni fa quando una carica esplosiva uccideva Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta. Per ricordare quella strage e quella nella quale ...