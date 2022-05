Chiara Nasti sulle critiche sul gender reveal all’Olimpico: “Disprezzate perché…” (Di venerdì 20 maggio 2022) Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono stati criticati per aver affittato lo stadio Olimpico per annunciare il sesso del loro primo figlio. Arrivano le critiche, ma l’influencer non esita a rispondere. La famosa influencer Chiara Nasti e il suo fidanzato Mattia Zaccagni, calciatore di serie A, qualche settimana fa hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni (Instagram)Proprio ieri poi, hanno deciso di dare un grande party per il gender reveal del nascituro. Una festa sicuramente fuori dagli schemi, in quanto i due hanno affittato l’intero stadio Olimpico. Dalle varie storie pubblicate sui social si può notare la felicità di due futuri genitori, circondati dalle persone care. Tra ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 20 maggio 2022)e Mattia Zaccagni sono stati criticati per aver affittato lo stadio Olimpico per annunciare il sesso del loro primo figlio. Arrivano le, ma l’influencer non esita a rispondere. La famosa influencere il suo fidanzato Mattia Zaccagni, calciatore di serie A, qualche settimana fa hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.e Mattia Zaccagni (Instagram)Proprio ieri poi, hanno deciso di dare un grande party per ildel nascituro. Una festa sicuramente fuori dagli schemi, in quanto i due hanno affittato l’intero stadio Olimpico. Dalle varie storie pubblicate sui social si può notare la felicità di due futuri genitori, circondati dalle persone care. Tra ...

