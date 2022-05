Tempesta d'amore, anticipazioni puntata 19 maggio 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Max e Vanessa saranno ancora al centro delle dinamiche narrative di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, giovedì 19 maggio. I due hanno appena fatto insieme il test di gravidanza a seguito di un ritardo della Sonnbichler, ma, di fronte al risultato, il personal trainer ha reagito con eccessivo entusiasmo, ferendo Vanessa. Quest'ultima, infatti, seppur confusa e disorientata di fronte alla possibilità di essere incinta, alla fine sperava di esserlo davvero e quando ha visto che il fidanzato, invece, gioiva guardando il test di gravidanza negativo, è rimasta molto delusa e ha lasciato il suo appartamento furiosa. Max, però, si è subito reso conto di aver agito in modo superficiale e, grazie anche al confronto con Michael, ha capito di dover chiedere scusa a Vanessa. Il giovane avrà un incontro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 19 maggio 2022) Max e Vanessa saranno ancora al centro delle dinamiche narrative did', come rivelano ledi oggi, giovedì 19. I due hanno appena fatto insieme il test di gravidanza a seguito di un ritardo della Sonnbichler, ma, di fronte al risultato, il personal trainer ha reagito con eccessivo entusiasmo, ferendo Vanessa. Quest'ultima, infatti, seppur confusa e disorientata di fronte alla possibilità di essere incinta, alla fine sperava di esserlo davvero e quando ha visto che il fidanzato, invece, gioiva guardando il test di gravidanza negativo, è rimasta molto delusa e ha lasciato il suo appartamento furiosa. Max, però, si è subito reso conto di aver agito in modo superficiale e, grazie anche al confronto con Michael, ha capito di dover chiedere scusa a Vanessa. Il giovane avrà un incontro ...

