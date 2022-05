Tavolo di approfondimento sulle Fonderie Pisano, Forte: “Inutile farsa e con giudizi precostituiti” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa a firma di Lorenzo Forte, presidente dell’Associazione Salute e Vita. Si è tenuto ieri, 18 maggio 2022, il secondo Tavolo di approfondimento tecnico sulle Fonderie Pisano al quale, nonostante le innumerevoli richieste effettuate a chi di dovere, non siamo stati invitati a partecipare. Eppure, le varie figure professionali appartenenti al Comitato/Associazione “Salute e Vita”, ovvero avvocati, medici ed ingegneri, con i fatti hanno dimostrato la loro competenza nella questione: è infatti risaputo che solo grazie al loro intervento, nel corso degli anni, è stato possibile chiudere, anche se temporaneamente, il “mostro di Fratte”. Il rifiuto di far partecipare i tecnici che più conoscono la materia in questione, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa a firma di Lorenzo, presidente dell’Associazione Salute e Vita. Si è tenuto ieri, 18 maggio 2022, il secondoditecnicoal quale, nonostante le innumerevoli richieste effettuate a chi di dovere, non siamo stati invitati a partecipare. Eppure, le varie figure professionali appartenenti al Comitato/Associazione “Salute e Vita”, ovvero avvocati, medici ed ingegneri, con i fatti hanno dimostrato la loro competenza nella questione: è infatti risaputo che solo grazie al loro intervento, nel corso degli anni, è stato possibile chiudere, anche se temporaneamente, il “mostro di Fratte”. Il rifiuto di far partecipare i tecnici che più conoscono la materia in questione, ...

anteprima24 : ** #Tavolo di approfondimento sulle Fonderie Pisano, Forte: 'Inutile farsa e con giudizi precostituiti' **… - radioalfa : Fonderie Pisano: oggi nuovo incontro del Tavolo di approfondimento Tecnico. L'intervista ad Arturo Iannelli… - Debora72174569 : RT @InuUrbanistica: Il futuro dei Parchi passa dalle riforme e da una nuova attenzione. L'articolo di approfondimento con le dichiarazioni… - InuUrbanistica : Il futuro dei Parchi passa dalle riforme e da una nuova attenzione. L'articolo di approfondimento con le dichiarazi… - NerdPoint1 : È disponibile in podcast la puntata di sabato scorso con How I Met Your Father, i giochi da tavolo in uscita questo… -