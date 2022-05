Inter, per il mercato si guarda in casa Udinese: spunta l’ipotesi Makengo (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Inter guarda in casa Udinese e studia un colpo a sorpresa in vista della prossima finestra di calciomercato. Come riporta ‘Il Gazzettino‘, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Jean-Victor Makengo, centrocampista dell’Udinese. Il classe 1998 ha disputato un’ottima stagione, al punto che i friulani non hanno intenzione di lasciarlo partire. Ovviamente, però, non è incedibile e Marotta valuta se affondare o meno il colpo. Punto Interrogativo invece per quanto riguardo Roberto Pereyra, il quale vorrebbe lasciare Udine e spera magari di approdare proprio in una squadra che giochi in Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) L’ine studia un colpo a sorpresa in vista della prossima finestra di calcio. Come riporta ‘Il Gazzettino‘, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Jean-Victor, centrocampista dell’. Il classe 1998 ha disputato un’ottima stagione, al punto che i friulani non hanno intenzione di lasciarlo partire. Ovviamente, però, non è incedibile e Marotta valuta se affondare o meno il colpo. Puntorogativo invece per quanto riguardo Roberto Pereyra, il quale vorrebbe lasciare Udine e spera magari di approdare proprio in una squadra che giochi in Europa. SportFace.

