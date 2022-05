Due nuove tappe per la Moto Guzzi Experience 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La Moto Guzzi Experience 2022 propone un calendario di appuntamenti ancora più ricco grazie all’aggiunta di due nuovi appuntamenti on the road, prenotabili sin da ora sulle pagine web MotoGuzzi.com. Entrambi i viaggi, della durata di una settimana, sono aperti a tutti i Motociclisti desiderosi di avvicinarsi all’universo dell’Aquila di Mandello: a tutti i partecipanti viene infatti messa a disposizione la rinnovata gamma dei modelli Moto Guzzi V7 e V85 TT, grazie a una speciale formula all inclusive che comprende, oltre all’utilizzo delle Moto, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio, anche il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Lapropone un calendario di appuntamenti ancora più ricco grazie all’aggiunta di due nuovi appuntamenti on the road, prenotabili sin da ora sulle pagine web.com. Entrambi i viaggi, della durata di una settimana, sono aperti a tutti iciclisti desiderosi di avvicinarsi all’universo dell’Aquila di Mandello: a tutti i partecipanti viene infatti messa a disposizione la rinnovata gamma dei modelliV7 e V85 TT, grazie a una speciale formula all inclusive che comprende, oltre all’utilizzo delle, il carburante, e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio, anche il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location ...

