Chiara Ferragni e Fedez | la piccola Vittoria incontra ' zia Donatella' | ' Una dolcezza infinita'

Agenzia_Ansa : 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale dello Shoah'. Lo ha dett… - RaiNews : 'Se venisse qui con me, molti adolescenti si interesserebbero a questo argomento e verrebbero qui a vedere quel c… - myrtamerlino : Liliana #Segre invita Chiara #Ferragni al Memoriale della #Shoah perché capisce a quanti ragazzi possa arrivare il… - idrinkwine_ : RT @artbymars: brutto quando vi accanite senza motivo contro chiara ferragni quando al mondo esistono influencer come chiara nasti - almomentononso : RT @artbymars: brutto quando vi accanite senza motivo contro chiara ferragni quando al mondo esistono influencer come chiara nasti -

Chiara Ferragni e Fedez, un incontro davvero prestigioso per la loro secondogenita Vittoria. La piccola, infatti, ha conosciuto per la prima volta una regina della moda come Donatella Versace. Donatella Versace ha un rapporto molto stretto con Chiara Ferragni e Fedez, che ha vestito in molte occasioni: ora anche baby Vittoria ha fatto la ...