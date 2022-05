Annuncio a sorpresa in diretta | “La Juventus vuole Koulibaly”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 19 maggio 2022) Nel corso della trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete” di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il centrale del Napoli Kalidou. Al termine della stagione, il presidente De Laurentiis incontrerà l’agente del calciatore senegalese, Fali Ramadani, per decidere il suo futuro. L’obiettivo da entrambe le parti è quello di trovare un accordo per il rinnovo ma in caso di fumata nera sarà necessaria la cessione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate. CalciomercatoDa tempo è noto l’interesse del Barcellona pered un offerta che si aggira sui 30 milioni di euro potrebbe convicere De Laurentiis a lasciarlo partire. Oggi ...