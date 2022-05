Verso Fiorentina Juventus: Gonzalez - Cabral - Ikonè, tridente d'oro sotto esame (Di mercoledì 18 maggio 2022) La squadra viola non segna ma l'attacco del post Vlahovic è costato 55 milioni. I sei centri di Nico (due su rigore) e le grandi difficoltà di Cabral Leggi su lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) La squadra viola non segna ma l'attacco del post Vlahovic è costato 55 milioni. I sei centri di Nico (due su rigore) e le grandi difficoltà di

Advertising

BobbySoloX : RT @ciemme71: @cmdotcom ..e della Lazio della fiorentina del Verona...che al mercato mio padre comprò! Continua la campagna diffamatoria v… - FrankGrimesSMM : @apmojita Visto che non sei l’unica (sia su Twitter che sulla “stampa specializzata”) mi sono chiesto perché ci sia… - ciemme71 : @cmdotcom ..e della Lazio della fiorentina del Verona...che al mercato mio padre comprò! Continua la campagna diff… - Laura_Bennati : invece Vicario per venire alla Fiorentina dovrà far vincere l'Atalanta.. ' ?????? E io che mi ritenevo una persona equ… - infoitsport : Fiorentina, Dragowski verso l'addio: pronta un offerta dalla Premier League -