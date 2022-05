Uomini e Donne, scoppia la rivolta contro Maria De Filippi. Il motivo è uno solo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono giorni che i fan della trasmissione di Canale 5 sono in rivolta. A Uomini e Donne sta andando in scena una “rivoluzione”. Ecco perchè sta succedendo. La fine di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono giorni che i fan della trasmissione di Canale 5 sono in. Asta andando in scena una “rivoluzione”. Ecco perchè sta succedendo. La fine di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Internazionale : Nella serie A di calcio femminile è arrivato il professionismo, ma in tutto il mondo sportivo restano forti differe… - oss_romano : #18maggio '#DesmondTutu ci fa dono della sua esperienza, del suo sguardo, del suo cammino per liberare donne e uomi… - rtl1025 : ?????? La Federazione americana del #calcio ha raggiunto uno storico accordo, in base al quale le donne e gli uomini… - yuxch4n : Prima la battuta sul fatto che le donne vivono di rabbia e paura (come se non fossero emozioni che hanno anche gli… - gaia80046357 : RT @trashloger: Comunque per me assurdo come l’opinione pubblica tratti le imprenditrici donne tipo Chiara Ferragni come se fossero delle s… -