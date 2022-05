(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilre ed ex presidente della commissione Esteri, Vito, hato il Movimento 5 stelle e ha chiesto di aderire al gruppo di Cal, Costituzione Ambiente e Lavoro. A confermarlo all'...

fattoquotidiano : Stefania Craxi eletta. Il M5S perde la presidenza della commissione Esteri - davidallegranti : Il M5S vuole Gianluca Ferrara presidente della Commissione Esteri al Senato al posto di Vito Petrocelli. - davidefaraone : In quale articolo del regolamento del Senato sta scritto che la Presidenza della commissione Esteri spetta al M5S?… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Quando la nuova presidente della Commissione Esteri #StefaniaCraxi, nominata oggi al posto del filorusso #Petrocelli, e… - iconanews : Senato: Petrocelli lascia il M5s e aderisce a Cal -

Il senatore ed ex presidente della commissione Esteri, Vito, ha lasciato il Movimento 5 stelle e ha chiesto di aderire al gruppo di Cal, Costituzione Ambiente e Lavoro. A confermarlo all'ANSA è il capogruppo Mattia Crucioli. "Credo che stamani abbia ......degli Esteri in mano a Vito; 4 del Pd; 2 della Lega e altrettante di Italia viva. Figlia di Bettino Craxi, presidente della Fondazione a lui intitolata, ex deputata e approdata al...(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il senatore ed ex presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli, ha lasciato il Movimento 5 stelle e ha chiesto ...La senatrice di Forza Italia Stefania Craxi è stata nominata presidente della Commission Esteri del Senato dopo lo scioglimento causato dalle dimissioni di 20 dei 22 membri della commissione, in segno ...