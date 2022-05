Prato, a soli 14 anni diventa padre di un bambino. E l’insegnante viene condannata (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’appello del processo che vede imputata l’insegnante, che nel 2017 rimase incinta del minore cui dava ripetizioni. Assolto il marito. La corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per l’ insegnante di Prato che ebbe un figlio da un 15enne a cui dava lezioni private di inglese. La L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’appello del processo che vede imputata, che nel 2017 rimase incinta del minore cui dava ripetizioni. Assolto il marito. La corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per l’ insegnante diche ebbe un figlio da un 15enne a cui dava lezioni private di inglese. La L'articolo proda Leggilo.org.

