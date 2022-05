Com'è guidare una MotoGP senza un'ala? Il racconto di Brad Binder - News (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vi siete mai chiesti a cosa servano le alette montate sulla parte anteriore della moto, sotto il cupolino? Beh ce lo spiega Brad Binder che nello scorso weekend a Le Mans si è ritrovato a guidare ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vi siete mai chiesti a cosa servano le alette montate sulla parte anteriore della moto, sotto il cupolino? Beh ce lo spiegache nello scorso weekend a Le Mans si è ritrovato a...

Advertising

FratellidItalia : ?? Avanti con coerenza per guidare la Nazione - borghi_claudio : Ed ecco infine la pila. Difficile pensare a qualcosa che abbia avuto più impatto sulla nostra vita attuale e che tu… - SergioGambino8 : RT @FratellidItalia: ?? Avanti con coerenza per guidare la Nazione - giacomosuriano : È COME GUIDARE UN AEREO ?? Tesla Model S PLAID (1034CV in una FAMILIARE) - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Come ci si sente a guidare senza un’aletta?) è stato pubblicato su Motormaniaci -… -