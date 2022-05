A bordo del Trenino verde delle Alpi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Una degustazione di caviale in una foresta tropicale, tra tartarughe, uccelli, galline dalla chioma esagerata. Irresistibili per i bambini, ipnotici per gli eterni Peter Pan. Una passeggiata sulle sponde di un lago che, per trasparenze, rivaleggia con le Maldive o altri paradisi esotici. Una cena in un castellofavole, poi una gita in barca che immerge nel relax. Sono tutte esperienze inaspettate, coccole accessibili partendo da un binario. Salendo sul, che non va a vapore ed è pienamente ecosostenibile (non si offenda Fiorella Mannoia), ma di stazione in stazione, di paese in paese, fa collezione di bellezze. Come tutta la vita in Svizzera, anche i convogli – per quanto puntualissimi, in grado di far prendere coincidenze di due minuti senza affogare nell’ansia, anzi con ...