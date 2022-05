Valentino Rossi si conferma | 46 per sempre!

(Di martedì 17 maggio 2022) Si conclude con un 11° posto perla gara 2 del weekend a Magny-Cours, valevole per il GT World Challenge Europe. La seconda gara sprint della tappa in Francia è della Mercedes-Amg numero 89 di Akkodis, guidata dalla coppia formata da Raffaele Marciello e Timor Boguslavskiy. Essa precede la vettura gemella numero 88 con un vantaggio di ben 13 secondi. Ammonta a 50 secondi il distacco dell’Audi R8 del team Wrt diin coppia con Frederic Vervisch. Le parole del Dottore Al termine di gara-2,commenta il weekend di Magny-Cours: “Gara-1 è stata difficile, sfortunatamente siamo dovuti partire dal fondo a causa del mio errore in qualifica. La corsa in sé non è andata male, mi sono divertito, ci sono state battaglie e tanti sorpassi. La gara-2 è stata complicata, ma siamo partiti più avanti ...

di Marco Galvani Nel 2020, con Marc Marquez fuori dai giochi e uncon meno feeling sulla moto, Joan Mir (Suzuki) aveva avuto vita (quasi) facile. Campione del mondo comunque meritato davanti a Franco Morbidelli. Il 2021 è stato l'anno di Fabio ...Non pervenuto, finito ad alta velocità nella via di fuga in qualifica 1 e fuori dai primi dieci in entrambe le manche. Magny Cours, Gara 1 (top ten) Pos. Equipaggio Auto/Team Gap 1 ... Pilota italiano vince ma è oscurato da Valentino Rossi 11°: “Per fortuna ora corro per la Svizzera” Era, forse, il primo vero esame per Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe. L’appuntamento di Magny-Cours era interessante per capire a che punto fosse il percorso della leggenda della MotoGP ...Fin dalla nascita della loro Giulietta, lo scorso 4 marzo, Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno deciso di difendere la loro privacy pubblicando pochissimi scatti della piccola sui social.