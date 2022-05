Pippi Calzelunghe: la fonte di energia naturale | Ecco dove trovarla sulla tv digitale (Di martedì 17 maggio 2022) Pippi Calzelunghe non è solo una delle serie più amate che la televisione abbia mai trasmesso. E’ una serie visionaria, magica, incredibile, che è riuscita a mettere insieme la fantasia più sfrenata con una sostanza pratica, concreta, molto svedese. La serie nasce dai libri della scrittrice Astrid Lindgren. Una donna, che ha portato nella letteratura prima e sullo schermo poi il mondo di una donna moderna, immersa nelle nuove teorie teorie pedagogiche degli anni ‘30, ma non per questo aveva abdicato alla voglia di divertirsi. Pippi Calzelunghe: la straordinaria energia della nostra fantasia Web SourceIl suo personaggio, Pippi, è in molti sensi il suo autoritratto. Maschiaccia, indipendendente, curiosa, sognatrice, avventurosa. La scrittrice nasce nel 1907, in un piccolo villaggio ... Leggi su newstv (Di martedì 17 maggio 2022)non è solo una delle serie più amate che la televisione abbia mai trasmesso. E’ una serie visionaria, magica, incredibile, che è riuscita a mettere insieme la fantasia più sfrenata con una sostanza pratica, concreta, molto svedese. La serie nasce dai libri della scrittrice Astrid Lindgren. Una donna, che ha portato nella letteratura prima e sullo schermo poi il mondo di una donna moderna, immersa nelle nuove teorie teorie pedagogiche degli anni ‘30, ma non per questo aveva abdicato alla voglia di divertirsi.: la straordinariadella nostra fantasia Web SourceIl suo personaggio,, è in molti sensi il suo autoritratto. Maschiaccia, indipendendente, curiosa, sognatrice, avventurosa. La scrittrice nasce nel 1907, in un piccolo villaggio ...

Advertising

unicorniegatti : @just_miri_ È successo anche a me con il Lockwood per due anni niente e poi pian piano per ricominciare ho iniziato… - njrlouiss : ho voglia delle caramelle che c'erano in quel negozio di Pippi Calzelunghe - DHoyght : @sonotantaroba Non ho idea di che accidenti significhi, ma mi restituisce la fantasia di Pippi Calzelunghe da adulta in sottoveste sexy… - Stefano120_01 : @DonPiricoddi @VincenzoOrab96 @peppinoprisco22 Come si fa a non votare Pippi Calzelunghe!!!! - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Pippi Calzelunghe ha fatto sape' niente? -